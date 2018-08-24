В сети появилось фото Натальи Поклонской с мужем после свадьбы

В сети появилось фото Натальи Поклонской с мужем Иваном Соловьёвым после свадьбы. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва две недели назад.

Свадьбу они сыграли в Крыму. Депутата и правозащитника - молодых супругов - сегодня заметили в Коктебеле. Пара посетила джазовый фестиваль, проходящий в этом крымском городе, - сообщает "АН-Крым".

По признанию Поклонской, ее и ранее приглашали на фестиваль, но она была очень занята. А теперь с мужем нашли свободное время и послушали джаз.

Жить пара будет на два города. Наталья Поклонская говорит, что с удовольствием жила бы только в Крыму.

Наталья Поклонская - депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, очень красивая и смелая женщина - предпочитает не отвечать вопросы о своей личной жизни, но вот сделала исключение для «Крыминформ».

Наталье Поклонской 38 лет, Ивану Соловьёву - 47. Гости их свадьбы посекретничали, что торжество было скромным, но со вкусом.