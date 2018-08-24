Поклонская рассказала, где будет жить с супругом

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые посетила международный фестиваль Koktebel Jazz Party, приехав на мероприятие вместе с новоиспеченным супругом Иваном Соловьевым.

Как сообщает портал "Крыминформ", в прямом эфире одного из телеканалов депутат назвала фестиваль удивительным по энергетике и подчеркнула, что ни она, ни Иван ничуть не жалеют о своем приезде.

Кроме того, оговорилась Поклонская и про будущее место жительства, которое им теперь предстоит делить вдвоем с супругом. По ее словам, жить они планируют там, где работают (в Москве). Но душой - всегда вместе с Крымом.