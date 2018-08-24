В выходные «МК-Урал» приглашает челябинцев поделиться улыбкой

25 и 26 августа с 13.00 до 15.00 в Парке Гагарина фотокорреспондент «МК-Урал» будет фотографировать всех желающих поучаствовать в конкурсе «Челябинск, улыбнись!»

Все, что вам будет нужно быть в хорошем настроении и подарить улыбки фотокору. Приходите всей семьей на центральную аллею парка Гагарина!