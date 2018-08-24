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В выходные «МК-Урал» приглашает челябинцев поделиться улыбкой
24 августа 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
25 и 26 августа с 13.00 до 15.00 в Парке Гагарина фотокорреспондент «МК-Урал» будет фотографировать всех желающих поучаствовать в конкурсе «Челябинск, улыбнись!»
Все, что вам будет нужно быть в хорошем настроении и подарить улыбки фотокору. Приходите всей семьей на центральную аллею парка Гагарина!
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