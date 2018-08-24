Финансовая сторона миграционной проблемы: не все однозначно

В октябре 2017 года во время официальной переписи было установлено, что во Франкфурте-на-Майне число мигрантов превысило число коренных жителей - количество приезжих и членов их семей составило 51,2% против 48,8% местных жителей.

Обыватели обычно называют среди главных миграционных проблем возросший уровень насилия. Называется множество вопиющих случаев, от массовых акций насилия, например, «Ночи женщин» зимой 2017 года, до частных происшествий. Так, 22 мая общественность всколыхнуло известие о пропаже 14-летней Сюзанны из города Майнц. Позже полиция установила, что девочка была изнасилована и убита мигрантами.

Многие общественные деятели и простые граждане Германии выступают за ограничение миграции, говоря о том, что мигранты представляют опасность для людей, склонны к насилию, и отнимают рабочие места граждан страны. Однако не все так однозначно – попробуем разобраться в этом.

По оценкам МВД ФРГ, в 2017 году в Германию въехали и были зарегистрированы около 1,1 млн беженцев, из них почти 50% составляют выходцы из Сирии. Лишь немногие из них получат квалифицированную работу - большинство останутся на должностях простых рабочих с крайне низкими шансами продвижения по карьерной лестнице.

Даже законопослушные мигранты не всегда могут получить ссуды и кредиты на открытие бизнеса, как это произошло, например, с сирийским беженцем по имени Амер Т., который надеялся получить кредит и открыть свое дело, но вместо ссуды на ведение предпринимательства получил лишь койку в административном здании, временно приспособленном для убежища мигрантов.

Финансовая напряженность становится одной из причин агрессии, которую так склонны приписывать мигрантам. Полиция вспоминает ужасающий по своей жестокости случай, когда в октябре 2017 года в городе Шлухтерн 20-летний мигрант Мустафа Х. явился в квартиру своего коллеги по работе Давита В., которому было 19 лет. Мустафа пришел забрать долг в 50 евро, и когда должник не смог расплатиться, ударил его в шею двумя ножами, а затем отрезал ему уши, сообщает журнал Bild.

Вопросы миграции по-прежнему остаются одними из самых дискуссионных в Европе. С одной стороны, этические постулаты, находящиеся в основе европейской морали, предполагают терпимое отношение к приезжающим в страну людям, особенно беженцам. Либерально настроенное общество призывает уважать культуры и обычаи приезжих, разрешать споры в их пользу, предоставлять им максимально широкие возможности для безболезненной интеграции в европейское общество. С другой стороны, строгие европейские законы в части приема на работу фактически вынуждают мигрантов оставаться изгоями.

Исследование Pew Research Center показывает, что на фоне американских мигрантов, которые смогли быстро ассимилироваться и успешно воспринять новые для них законы и нормы, европейские мигранты продолжают испытывать сложности с трудоустройством и включением в общество. Это происходит в том числе и потому, что трудовая сфера Америки характеризуется меньшей интенсивностью государственного регулирования. Трудовое законодательство в Америке менее жесткое. А вот европейская модель предполагает высокие стандарты минимальной оплаты труда, что фактически оставляет без работы тех, кто готов трудиться и за меньшие деньги. Эта ужасающая корреляция была отмечена лишь недавно.

Европейские компании предпочитают нанимать меньше работников и обеспечивать им более качественные условия труда, но для мигрантов, чье образование и соответствующее применение навыков - вопрос длительного обучения и включения в общество, эта модель фактически оказывается неприемлемо. Они буквально не могут устроиться на работу со своими низкими требованиями по оплате и обеспечением условий труда, и одновременно не могут претендовать на высококвалифицированную работу из-за отсутствия навыков или знания языка страны. Это порождает социальную напряженность, вынуждает мигрантов держаться вместе и самостоятельно обеспечивать себя работой, что затрудняет их ассимиляцию в обществе. Отсутствие подходящих для них рабочих мест фактически загоняет людей в гетто.