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Озвучен прогноз российского старца об оккупации регионов РФ и Третьей мировой
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Опубликовано предсказание «гостя из будущего» об итоге войны между Россией и США
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Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

//Общество 13+

ЦБ сообщил об упрощении получения электронного ОСАГО

24 августа 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ сообщил об упрощении получения электронного ОСАГО

Центральный банк России упростил получение электронного полиса ОСАГО. В сообщении Центробанка говорится, что теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр. 

В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

"Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские букв", - пояснил регулятор.

Как подчеркнули в ЦБ, изменения "сделают сервис электронных продаж ОСАГО более удобным для автовладельцев", и помогут бороться с мошенничеством и пресечь злоупотребления со стороны автостраховщиков.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией

Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал упрощение визового режима для некоторых категорий граждан Турции. Об этом дипломат заявил после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

//Экономика

Силуанов: налоги на бизнес повышаться не будут

Силуанов: налоги на бизнес повышаться не будут

Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы меняться не будет. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса.

//Новости Гнездо.ру

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//Политика

Песков: Путин не посетит Генассамблею ООН в сентябре

Песков: Путин не посетит Генассамблею ООН в сентябре

В пятницу, 24 августа, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая состоится уже в сентябре.

//В мире

Киевский волонтер сообщил о нападении «третьей силы» на бронетехнику ополченцев

Киевский волонтер сообщил о нападении «третьей силы» на бронетехнику ополченцев

В зоне конфликта в Донбассе уничтожена бронетехника ополченцев. Об этом на свой странице в социальной сети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, занимающийся сбором помощи для Вооруженных сил Украины.

//Новости ADWILE

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//Расследования

СМИ: страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул из-за светильника

СМИ: страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул из-за светильника

В СМИ сегодня появилась информация о причине пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Согласно последним данным, пламя вспыхнуло из-за светодиодного светильника.

//Общество

Врачи рассказали, как выявить наркозависимых среди школьников

Врачи рассказали, как выявить наркозависимых среди школьников

Врачи-наркологи прокомментировали разработанные в Министерстве Просвещения методические рекомендации для учителей, в которых содержатся разъяснения, как выявить учеников, употребляющих наркотики.

//Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала мамой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала мамой

Экс-солистка группы «Виа Гра» Миша Романова впервые стала мамой. В марте 2018 года артистка покинула группу, в которой она пела на протяжении пяти лет, из-за своего «интересного положения».

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала новый снимок с новорожденной дочерью

Лера Кудрявцева опубликовала новый снимок с новорожденной дочерью

В минувший четверг, 23 августа, телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала новый снимок с новорожденной дочерью. Знаменитость, которая скрывала свою беременность, во второй раз стала матерью 13 августа.

//В мире

Госдеп опубликовал перечень новых антироссийских санкций

Госдеп опубликовал перечень новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции, принятые США в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, запрещают кредиты для России и экспорт оружия.

//Шоу-бизнес

Конфуз на шоу «Голос 60+»: Лев Лещенко спутал мужчину с женщиной

Конфуз на шоу «Голос 60+»: Лев Лещенко спутал мужчину с женщиной

Известный исполнитель Лев Лещенко оказался в неловкой ситуации во время съемок долгожданного проекта «Голос 60+». Съемки данного шоу недавно стартовали на Первом канале.

//Новости партнеров

//Общество

Финансовая сторона миграционной проблемы: не все однозначно

Финансовая сторона миграционной проблемы: не все однозначно

В октябре 2017 года во время официальной переписи было установлено, что во Франкфурте-на-Майне число мигрантов превысило число коренных жителей - количество приезжих и членов их семей составило 51,2% против 48,8% местных жителей.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают отношения Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева

В сети обсуждают отношения Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева

Телеведущая, одна из самых красивых российских актрис Лариса Гузеева заинтриговала поклонников фото с коллегой и брутальным мужчиной Дмитрием Нагиевым. Во-первых, Гузеева изменила прическу.

//Общество

ЦБ сообщил об упрощении получения электронного ОСАГО

ЦБ сообщил об упрощении получения электронного ОСАГО

Центральный банк России упростил получение электронного полиса ОСАГО. В сообщении Центробанка говорится, что теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр.

//Спорт

Вратарь «Тоттенхэма» арестован за вождение в нетрезвом виде

Вратарь «Тоттенхэма» арестован за вождение в нетрезвом виде

Голкиперу лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорису в Англии предъявлено обвинение. Футболиста уличили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

//Шоу-бизнес

Обидела ли Бородина Бузову фразой "Вот и промолчи"

Обидела ли Бородина Бузову фразой "Вот и промолчи"

Ксения Бородина и Ольга Бузова публично поскандалили. Слова, которые Бородина бросила в адрес коллеги, обсуждают в сети. Пока не известно, как отреагировала на унижение Ольга.

//В мире

Депутат Рады рассказал о методах прекращения вооруженного конфликта в Донбассе

Депутат Рады рассказал о методах прекращения вооруженного конфликта в Донбассе

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович выступил с предложениями, касающимися урегулирования конфликта на востоке Украины. Слова парламентария приведены в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

//Общество

В Россию‍ привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Россию‍ привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Мощи греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского, которого почитает весь христианский мир, прибыли в пятницу с острова Корфу в Россию. Поклониться святыне можно будет в Краснодаре.

//Политика

СК России сообщил о планах украинского «Правого сектора» убить 50 россиян

СК России сообщил о планах украинского «Правого сектора» убить 50 россиян

Члены украинской организации «Правый сектор», запрещенной на территории России, планировали убийство 50 россиян, участвовавших в вынесении приговора активисту Евромайдана Александру Костенко.

//Новости СМИ2

//Политика

Владимир Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения‍

Владимир Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё. В ходе беседы российский лидер поздравил собеседника с днем рождения.

//Культура

Умер режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в Театре имени Маяковского

Умер режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в Театре имени Маяковского

Режиссер Игорь Войтулевич умер в ночь с 22 на 23 августа в возрасте 60 лет. Игорь Войтулевич ставил спектакли в театрах имени Маяквского и в "Сатириконе", снимал фильмы и сериалы.

//Политика

В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым

В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем правительства Дмитрием Медведевым, который, как сообщили в его пресс-службе, травмирован во время спортивных занятий.

//В мире

Участник Евромайдана озвучил путь «возвращения» Крыма под контроль Украины

Участник Евромайдана озвучил путь «возвращения» Крыма под контроль Украины

На Украине рассказали, каким путем киевские власти смогут «вернуть» контроль над российским Крымом и территориями на востоке страны. По этому вопросу высказался участник Евромайдана Тарас Костанчук.

//В мире

Порошенко на военном параде перепутал слова гимна

Порошенко на военном параде перепутал слова гимна

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины. Открытие парада лидер Незалежной сопроводил словами из "Марша украинских националистов".

//Общество

Медики диагностировали женщине рак, а оказалось - забыли в ее животе зажим

Медики диагностировали женщине рак, а оказалось - забыли в ее животе зажим

В Красноярске 63-летняя женщина в апреле 2017 года перенесла операцию по поводу грыжи. После выписки из больницы у нее начались сильнейшие боли в животе. Медики поставили диагноз - рак.

//Новости Redtram

//Общество

В Крыму перестали отмечать День независимости Украины

В Крыму перестали отмечать День независимости Украины

Сегодня Украина отмечает День независимости. После того, как Крым стал частью России, на его территории перестали отмечать эту дату. Несмотря на это, ежегодно несколько проукраинских активистов на полуострове давали о себе знать 24 августа.

//Происшествия

Грузовик провалился в яму на дороге в центре Москвы

Грузовик провалился в яму на дороге в центре Москвы

В пятницу, 24 августа, в яму, образовавшуюся на дороге в центре Москвы, внезапно провалился грузовик. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в Центре организации дорожного движения.

//В мире

Первый президент Украины назвал жителей страны рабами и холуями

Первый президент Украины назвал жителей страны рабами и холуями

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил с резким заявлением в эфире телеканала ZIK. Во время провозглашения независимости страны 27 лет назад, он надеялся, что жители Украины будут «творить новую политическую жизнь». Однако его расчёт оказался неверным.

//В мире

Порошенко: На президентских выборах часть голосов уйдет необычным кандидатам

Порошенко: На президентских выборах часть голосов уйдет необычным кандидатам

Украинский лидер Пётр Порошенко считает, что на предстоящих выборах главы государства часть голосов могут получить «популистские силы» и необычные кандидаты. При этом он подчеркнул, что жители Украины подойдут к этому вопросу «ответственно».

//Общество

Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за минувшие 140 лет

Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за минувшие 140 лет

Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за последние 140 лет. Соответствующие данные предоставила в пятницу, 24 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

//Наука

Учёные назвали «самый вредный» продукт

Учёные назвали «самый вредный» продукт

Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала «самый вредный» продукт. По её мнению, кокосовое масло является "чистым ядом".

//Шоу-бизнес

Волочкова опубликовала послание своим хейтерам

Волочкова опубликовала послание своим хейтерам

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова накануне опубликовала послание для своих хейтеров. Артистка подчеркнула, что ей абсолютно все равно, что о ней думают или говорят недоброжелатели.

//В мире

Нарядившийся в фею дебошир угрожал убийством пассажирам в аэропорту Лондона

Нарядившийся в фею дебошир угрожал убийством пассажирам в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту Станстед задержали пьяного мужчину, который угрожал убийством пассажирам рейса, вылетавшего в польский город Краков. Дебошир был облачен в костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн».

//В мире

Мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна

Мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна

В пятницу, 24 августа, стало известно, что мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна береговой охраны. Этот корабль с минувшего понедельника находится в сицилийском порту Катания.

//Общество

Ловушки «межпенсионного» возраста - какую найти работу?

Ловушки «межпенсионного» возраста - какую найти работу?

Грядущее повышение пенсионного возраста будоражит умы россиян уже третий месяц подряд. Один из ключевых вопросов заключается в том, где и как зарабатывать на жизнь пожилым людям, потерявшим работу, но пока не достигшим «планки» в 63 года для женщин и 60 для мужчин. Ответа пока нет

//В мире

Китай рекомендует США умерить свой "великодержавный гегемонизм"

Китай рекомендует США умерить свой "великодержавный гегемонизм"

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан порекомендовал США умерить свой "великодержавный гегемонизм". Дипломат советует Вашингтону уважать право других стран выстраивать собственную политику.

//Политика

Крым оценил слова украинского депутата о желании крымчан войти в состав РФ

Крым оценил слова украинского депутата о желании крымчан войти в состав РФ

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал слова депутата Верховной рады Ивана Винника о том, что крымчане хотели, чтобы полуостров вошёл в состав России. По словам Ганжары, такое редко можно услышать от украинских политиков.

//В мире

Чешский лидер сжег красные трусы у стен дворца

Чешский лидер сжег красные трусы у стен дворца

Президент Чехии Милош Земан недавно устроил шоу — бросил в огонь гигантские красные трусы. Сделать он это решил прямо возле государственной резиденции.

//Общество

Верховный суд поставил под сомнение тайну усыновления в России

Верховный суд поставил под сомнение тайну усыновления в России

Верховный суд России принял решение, которое должно помочь приемным детям в поиске своих биологических родителей. Речь идет о вердикте по делу жительницы города Златоуст Челябинской области Ольги Ледешковой.

//В мире

Количество жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 555 человек

Количество жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 555 человек

В пятницу стало известно, что число жертв двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок вновь увеличилось. К настоящему моменту появилась информация о том, что число погибших достигло 555 человек.

//В мире

Порошенко заявил о намерении разорвать последние связи с «Российской империей»

Порошенко заявил о намерении разорвать последние связи с «Российской империей»

В День независимости Украины президент Украины Пётр Порошенко намерен разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей». По словам украинского лидера, главная задача заключается в том, чтобы сделать независимость Украины необратимой.

//Происшествия

В Москве задержан человек, который прооперировал на дому ребенка

В Москве задержан человек, который прооперировал на дому ребенка

В Москве сотрудники полиции задержали человека, который сделал четырехлетнему мальчику операцию на дому. После хирургического вмешательства у ребенка начались судороги и произошел анафилактический шок.

//В мире

Из-за тайфуна «Симарон» в Японии пострадали не менее 13 человек

Из-за тайфуна «Симарон» в Японии пострадали не менее 13 человек

В результате ливневых дождей и ураганного ветра, сопровождающих прохождение тайфуна "Симарон" в Японии, пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

//Общество

В Евпатории состоялся концерт Лепса. После выступления поклонники его не узнали

В Евпатории состоялся концерт Лепса. После выступления поклонники его не узнали

Накануне в Евпатории состоялся концерт певца Григория ЛЕПСА. На фото, сделанном вскоре после концерта, поклонники его не узнали.

//Происшествия

В омском детсаду объяснили, зачем учреждению нужен забор с колючей проволокой

В омском детсаду объяснили, зачем учреждению нужен забор с колючей проволокой

Директор частного детского сада в Омске в пятницу объяснила, зачем учреждению нужен забор с ключей проволокой. Ранее информация об установке подобного ограждения вызвала в сети бурный резонанс.

//Общество

Туристы из Украины едут смотреть Крымский мост - убедиться, что он существует

Туристы из Украины едут смотреть Крымский мост - убедиться, что он существует

Туристы из Украины едут в Крым, чтобы посмотреть на мост, который соединил берега Тамани и Крымского полуострова, и убедиться, что он существует.

//В мире

Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты-имитатора

Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты-имитатора

В Пентагоне сообщили об успешных испытаниях ракеты-"обманки" нового поколения MALD-X. Согласно последней информации, тесты состоялись на бывшей базе военно-морской авиации в Пойнт Мугу 20 и 22 августа.

//В мире

Обнародована информация о ликвидации снайперами ДНР еще одного командира ВСУ

Обнародована информация о ликвидации снайперами ДНР еще одного командира ВСУ

Снайперы самопровозглашенной ДНР ликвидировали в Донбассе еще одного командира Вооруженных сил Украины. Информацию об этом разместила в Facebook 128-я бригада ВСУ, в которой нес службу погибший.

//Культура

В Санкт-Петербурге рукописи Виктора Цоя выставили на продажу

В Санкт-Петербурге рукописи Виктора Цоя выставили на продажу

На сайте бесплатных объявлений житель Санкт-Петербурга по имени Дмитрий выставил на продажу рукописи солиста группы «Кино» Виктора Цоя. К продаже предлагались документы, записная книжка и рукописи стихов с рисунками певца.

//Культура

Наследники Эдуарда Успенского будут получать 4 процента от Чебурашки

Наследники Эдуарда Успенского будут получать 4 процента от Чебурашки

В пресс-службе киностудии "Союзмультфильма" сообщили, что наследники писателя Эдуарда Успенского будут получать доходы от использования аудиовизуальных произведений с созданными им героями. А это 4 процента от дохода.

//В мире

Порошенко намерен внести законопроект о евроинтеграции Украины до 4 сентября

Порошенко намерен внести законопроект о евроинтеграции Украины до 4 сентября

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшем будущем внести в Верховную раду законопроект о евроинтеграции страны. Предполагается, что это произойдет до 4 сентября текущего года.

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