ЦБ сообщил об упрощении получения электронного ОСАГО

Центральный банк России упростил получение электронного полиса ОСАГО. В сообщении Центробанка говорится, что теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр. В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

"Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские букв", - пояснил регулятор.

Как подчеркнули в ЦБ, изменения "сделают сервис электронных продаж ОСАГО более удобным для автовладельцев", и помогут бороться с мошенничеством и пресечь злоупотребления со стороны автостраховщиков.