В Россию‍ привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Мощи греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского, которого почитает весь христианский мир, прибыли в пятницу с острова Корфу в Россию. Поклониться святыне можно будет в Краснодаре.

Мощи святого пробудут в Краснодаре с 24 по 29 августа. Перед Екатерининским кафедральным собором, куда доставили десницу Святителя, уже выстроилась километровая очередь.

С 30 августа и до 15 октября возможность помолиться у святыни появится у жителей Екатеринбурга, Красноярска, Кемерово, Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Чебоксар и Ярославля.

В российской столице мощи Спиридона Тримифунтского пробудут с 22 сентября по 15 октября. Москвичи, как и их соотечественники, попросят святого о здоровье, достатке и хорошей работе. Также он помогает бездетным семьям.

Спиридон Тримифунтский имел дар прозорливости, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и творил чудеса. В России этого святого чтят наравне с Николаем Чудотворцем.