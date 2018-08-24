В Крыму перестали отмечать День независимости Украины

Сегодня Украина отмечает День независимости. После того, как Крым стал частью России, на его территории перестали отмечать эту дату. Несмотря на это, ежегодно несколько проукраинских активистов на полуострове давали о себе знать 24 августа, пишут "Аргументы недели-Крым".

В разные годы российского Крыма, около памятника Тарасу ШЕВЧЕНКО в Симферополе собирались неравнодушные к Украине жители республики. Иногда их даже задерживала полиция.

Однако сегодня, площадь перед памятником ШЕВЧЕНКО пустовала. Около входа в одноименный парк дежурил сотрудник полиции и два представителя крымского ополчения. Корреспонденту «Аргументов недели – Крым»постовые рассказали, что их появление у парка никак не связанно с Днем независимости Украины, а активисты, которые бы возлагали цветы к памятнику Тараса Григорьевича, замечены не были.

Тем не менее, под «Чупа-Чупсом», как его иногда именуют горожане, были возложены свежие цветы. Примечательно, что еще вчера их не было.

Напомним, что сегодня Украина усилила проверки на границе с Крымом. По сообщению пограничников сопредельного государства, это связанно с празднованием Дня независимости.







