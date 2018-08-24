Врачи рассказали, как выявить наркозависимых среди школьников

Врачи-наркологи прокомментировали разработанные в Министерстве Просвещения методические рекомендации для учителей, в которых содержатся разъяснения, как выявить учеников, употребляющих наркотики.

По мнению экспертов, хороший педагог всегда сможет определить, есть ли у ребенка зависимость от наркотиков, причем сделает это лучше, нежели врач.

Школьные педагоги всегда занимались профилактикой наркопотребления. Выпущенные методические рекомендации - очередной шаг для того, чтобы в этой профилактике было какое-то единообразие, сообщает НСН.