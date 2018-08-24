Тридцать журавлей отправят из Подмосковья на зимовку с GPS-устройствами

Тридцать серых журавлей из Московской области собираются отправить на зимовку с GPS-устройствами для того, чтобы изучить пути миграции птиц.

Известно, что серые журавли зимуют на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Африке, но информации о путях миграции этих птиц крайне мало. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В комиссию министерства была отправлена соответствующая заявка для разрешения.