Ловушки «межпенсионного» возраста - какую найти работу?

Грядущее повышение пенсионного возраста будоражит умы россиян уже третий месяц подряд. Один из ключевых вопросов заключается в том, где и как зарабатывать на жизнь пожилым людям, потерявшим работу, но пока не достигшим «планки» в 63 года для женщин и 60 для мужчин. Внятного ответа реформаторы пока дать не могут. Поэтому обещанная реформа не только подняла протестную волну, но и расколола граждан на несколько лагерей, у каждого из которых – своё видение проблемы трудоустройства или сохранения текущей занятости в преклонном возрасте.

Обладателей «офисных» и «умственных» специальностей (бухгалтеров, кадровиков, экономистов, преподавателей вузов и т.п.), а также квалифицированных рабочих, занятых на высокотехнологичных должностях, продолжение работы в течение дополнительных восьми или пяти лет в целом не страшит. Скорее наоборот: люди боятся, что работодатель под благовидным предлогом их уволит, предпочтя взять на это место «молодого и перспективного». Поэтому повышение пенсионного возраста пугает их прежде всего риском ситуации, когда они, лишившись прежней работы, не смогут найти новую и до назначения пенсии очутятся в финансовой яме. Совсем иная картина складывается для людей, занятых физическим, буквально «на износ», трудом, не требующим высокой квалификации. Они зачастую ждут наступления пенсионного возраста как манны небесной, так как к моменту его наступления уже физически не в состоянии заниматься прежней деятельностью. Оптимальным вариантом для большинства становится смена работы на менее денежную, но более простую, что вкупе с гарантированной пенсией позволяет поддерживать приемлемый уровень дохода. Наконец, совершено иная картина в сельской местности – прежде всего потому, что реальный уровень безработицы в разы превышает озвученный Росстатом. Число официальных рабочих мест там мизерное – сосредоточены они, как правило, в бюджетной сфере и в немногочисленных предприятиях малого и среднего бизнеса и фермерских хозяйствах. Большинство населения перебивается сезонными заработками и рассматривает пенсию в качестве единственного гарантированного источника дохода – причем не только для себя, но и для семей своих взрослых детей, которым тоже нелегко трудоустроиться. Очевидно, что этой группе повышение пенсионного возраста видится и вовсе катастрофой.

В самом выгодном (если это можно так назвать) положении в данной ситуации оказываются представители первой группы. Очевидно, что именно они станут той целевой аудиторией, где будет наиболее востребовано обещанное властями повышение квалификации и переобучение через службы занятости. Обусловлено это прежде всего тем, что за свою работу они будут держаться до самого последнего момента и используют любую возможность, чтобы её сохранить. В силу своих психологических особенностей и весьма высокого уровня образования такие «предпенсионеры», скорее всего, либо сумеют удержаться на текущих рабочих местах, продемонстрировав свой опыт или готовность получать новые навыки, либо освоят смежные специальности через службы занятости, готовые содействовать в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, не исключен всплеск интереса к такому варианту, как работа по той же профессии, но уже в качестве индивидуального предпринимателя или даже неофициально. Например, число ИП, заинтересованных в недорогих бухгалтерах «на удалёнке», год от года только растёт.

Второй и третьей группам придётся куда сложней. Прежние варианты (в частности, переход на менее оплачиваемые должности) явно в небытие не канут: консьержи, охранники, уборщицы, продавцы в сетевых магазинах будут нужны всегда – как и всегда будут люди, на эти места претендующие.. При этом понятно, что конкуренция в этой сфере сильно возрастёт – вкупе с активацией недобросовестных работодателей, готовых воспользоваться возросшими потребностями в трудоустройстве. Здесь многое зависит от того, насколько государство будет готово противодействовать подобной ситуации.

Наконец, сложней всего придётся жителям депрессивных (в особенности сельских) территорий, где работы не было и нет даже для молодёжи. Причём худо придётся не только людям, но и территориям. Так, в бюджетной сфере продолжится и без того катастрофическое старение кадров (и сейчас-то молодёжь не особо рвётся в сельские больницы и школы). Рассчитывать на то, что люди будут искать варианты самозанятости, в том числе путём «ухода в бизнес», маловероятны: все, кто может реализоваться, таким образом, из деревень, сёл и бесперспективных райцентров предпочитают уехать как можно скорее. То же самое можно сказать и о перспективах дистанционной работы, которая для большинства населения на таких территориях – нечто непонятное и чуждое (да и бесперебойный Интернет есть далеко не везде). Выходом вряд ли станет и фермерство, полузадушенное высокими кредитными ставками и отсутствием рынков сбыта. Наконец, гарантированно вырастет число малоимущих, претендующих на господдержку. Иными словами, здесь государство от повышения пенсионного возраста явно больше потеряет, чем приобретёт. Или всё же приобретёт, но только в том случае, если заранее позаботиться о создании рабочих мест, причём в огромном количестве. Но в оставшиеся полгода власть точно не уложится. Да и в грядущие лет десять – тоже вряд ли…