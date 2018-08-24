В Евпатории состоялся концерт Лепса. После выступления поклонники его не узнали

Накануне в Евпатории состоялся концерт певца Григория ЛЕПСА. На фото, сделанном вскоре после концерта, поклонники его не узнали, пишут "Аргументы недели-Крым".

Нашумевшую фотографию сделала певица Катя ЛЕЛЬ, которая посетила концерт ЛЕПСА. Она была в восторге от выступления своего коллеги и посвятила ему пост у себя в Instagram.

После завершения концерта ЛЕЛЬ прошла в гримерку певца и сфотографировалась с ним, поблагодарив за гостеприимство.

Так вышло, что ЛЕПС на фото выглядит моложе своего возраста, поэтому подписчики Кати ЛЕЛЬ принялись бурно обсуждать, в чем же дело. Кто-то даже увидел схожесть артиста с певцом Александром БУЙНОВЫМ, а кто-то заподозрил ЛЕЛЬ в злоупотреблении фотошопом.