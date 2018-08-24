Туристы из Украины едут смотреть Крымский мост - убедиться, что он существует
24 августа 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Туристы из Украины едут в Крым, чтобы посмотреть на мост, который соединил берега Тамани и Крымского полуострова, и убедиться, что он существует, пишут "Аргументы недели-Крым".
Для этого представители соседнего государства даже заказывают специальные туры на мост.
Глава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму, руководитель одной из крупных турфирм региона Борис ЗЕЛИНСКИЙ рассказал, что украинские граждане, особенно те, кто останавливается на курортах восточного Крыма: в Керчи, Феодосии, Коктебеле, Судаке, едут на мост, пишет ТАСС.
По его словам, украинцы, побывав на экскурсиях в Крыму, отдохнув на пляжах, едут по мосту далее: в Сочи, Анапу, Геленджик, другие курортные города юга России.
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