В Иркутской области обнаружили поддельные 5-тысячные купюры

За последний месяц в Иркутской области изъяли из оборота несколько поддельных банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. В настоящий момент эксперты устанавливают личности тех, кто производил и сбывал подделки.

Также специалисты советуют немедленно обратиться в полицию тем, кто обнаружил у себя поддельную банкноту, иначе это может обернуться уголовным преследованием. Об этом сообщает Телеинформ.