Верховный суд поставил под сомнение тайну усыновления в России

Верховный суд России принял решение, которое должно помочь приемным детям в поиске своих биологических родителей. Речь идет о вердикте по делу жительницы города Златоуст Челябинской области Ольги Ледешковой.

Как пишет «Московский комсомолец», у 37-летней женщины, разыскивающей отца и мать, диагностировали заболевание, которое может иметь наследственный характер. Для постановки точного диагноза и назначения лечения медикам необходимо обследовать прямых родственников Ледешковой.

Сотрудники ЗАГС предоставить горожанке информацию о ее настоящих родителях отказались, сославшись на закон о защите персональных данных. Районный суд Златоуста, куда обратилась Ледешкова, подтвердил правоту органа власти.

Интересы женщины защитил Верховный суд. Он постановил пересмотреть дело о тайне удочерения, изменив тем самым решение первой инстанции.