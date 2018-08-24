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Верховный суд поставил под сомнение тайну усыновления в России
24 августа 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный суд России принял решение, которое должно помочь приемным детям в поиске своих биологических родителей. Речь идет о вердикте по делу жительницы города Златоуст Челябинской области Ольги Ледешковой.
Как пишет «Московский комсомолец», у 37-летней женщины, разыскивающей отца и мать, диагностировали заболевание, которое может иметь наследственный характер. Для постановки точного диагноза и назначения лечения медикам необходимо обследовать прямых родственников Ледешковой.
Сотрудники ЗАГС предоставить горожанке информацию о ее настоящих родителях отказались, сославшись на закон о защите персональных данных. Районный суд Златоуста, куда обратилась Ледешкова, подтвердил правоту органа власти.
Интересы женщины защитил Верховный суд. Он постановил пересмотреть дело о тайне удочерения, изменив тем самым решение первой инстанции.
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