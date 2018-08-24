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Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил шахтеров с праздником
24 августа 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Анатолий Литовченко отметил, что угледобыча имеет важное значение для экономики всей страны и от всей души пожелал шахтерам «горняцкой удачи».
Парламентарий добавил, что эту профессию выбирают только самые смелые, мужественные и надежные люди, которые верны традициям и своей стране.
- На Южном Урале с горнодобывающим производством связаны судьбы многих наших земляков – угольщиков, золотодобытчиков, работников горнорудных компаний, - отметил Анатолий Литовченко. - Целые династии горняков составляют гордость нашего края. А предприятия отрасли вносят значительный вклад в развитие экономики, благоустройство городов и поселков, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.
В этом году праздник отмечается в 71 раз подряд. Интересно, что всего в стране трудятся около 200 тысяч горнодобытчиков.
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