Дрель разорвала гениталии спортсмена

Неприятную бытовую травму получил американский боец смешанных боевых единоборств у себя же дома. По роковой случайности Брайс Митчелл дрелью буквально разрезал собственную мошонку на две части.

Как сообщает сайт газеты «Спид-инфо», все произошло, когда 23-летний спортсмен делал ремонт. Молодой человек решил повесить полку. Держал ее над собой, а дрель засунул в штаны, чтобы руки были свободны. Неожиданно инструмент заработал и, как говорит бедный американец, «запутался в яйцах». Половые органы парня были сильно травмированы. Митчелл сам рассказал о случившемся в соцсетях и проиллюстрировал свои слова фотографией окровавленных трусов.









Боец вынужден временно перестать тренироваться. Мошонку зашили, но теперь во время поединков парню будет непросто наносить удары ногами.