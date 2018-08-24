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Пианист из России победил на молодежном «Евровидении»
24 августа 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, 16-летний пианист из Санкт-Петербурга Иван Бессонов одержал победу на молодежном «Евровидении». Финал конкурса прошел в Шотландии. В него вошли шесть музыкантов. Всего в конкурсе принимали участие артисты из 18 стран.
Победителя определило жюри, в которое вошли шотландский композитор Джеймс Макмиллан, а также американский дирижер Марин Олсоп, пишет Ридус.
Примечательно, что это третья победа россиян, которых выдвинул телеканал "Россия 1" на международном конкурсе Евровидение, сообщает ОТР.
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