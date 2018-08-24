Пианист из России победил на молодежном «Евровидении»

Как стало известно, 16-летний пианист из Санкт-Петербурга Иван Бессонов одержал победу на молодежном «Евровидении». Финал конкурса прошел в Шотландии. В него вошли шесть музыкантов. Всего в конкурсе принимали участие артисты из 18 стран.

Победителя определило жюри, в которое вошли шотландский композитор Джеймс Макмиллан, а также американский дирижер Марин Олсоп, пишет Ридус.

Примечательно, что это третья победа россиян, которых выдвинул телеканал "Россия 1" на международном конкурсе Евровидение, сообщает ОТР.