Отказ депутатов Госдумы от льготной пенсии оказался фокусом

В конце августа 2018 года депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" предложили отменить пенсионные льготы для самих же себя. За этим невероятно громким популистским жестом, оказалось, скрывается очередное лукавство.



Обман вскрылся почти мгновенно, поскольку на том же заседании Госдумы, где прозвучало предложение об усечении льгот, немедленно отметили, что чиновники с депутатами получают пенсии не как все. Если простому народу крохи на старость платит тонущий на глазах Пенсионный фонд со всеми его гигантскими финансовыми проблемами, государственным служащим положен особый порядок. Пенсии им выдаёт непосредственно госбюджет.



Подобные популистские трюки слуги народа проделывали не раз. Скажем, молниеносно монетизировав в своё время льготы населения, то есть бросив народу горсть медяков вместо нормальных социальных гарантий, бюрократы благополучно исключили из списка пострадавших себя. Они по сей день не только сохранили, но и сильно приумножили давно отобранные у простого населения бесплатные блага.



С лета 2010 г. указом президента Дм. Медведева пенсия у слуг государства достигает 75% заработка. Также в пухлый пакет привилегий входят отпуск до 45 дней (зависит от выслуги лет), льготные путёвки в санатории, ведомственные поликлиники, в том числе для членов семьи. Для некоторых чинов не забыли добавить госдачу.



«Затраты на льготы просчитываются с трудом, они спрятаны по разным статьям бюджета, точную цифру знают только особо избранные сотрудники Министерства финансов», – рассказывают эксперты.



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