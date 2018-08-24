Выложен вероятный сценарий контрудара РФ после нападения армии Украины на Крым

В интернете появился вероятный сценарий контрудара армии России по украинским войскам в случае их нападения на Крым. В соответствующей заметке рассматривается вариант, при котором Киев развяжет крупномасштабные боевые действия на Перекопском перешейке.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что силы РФ сначала выведут из строя всю электронику противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Одновременно российские комплексы ПВО возьмут небо под свой полный контроль.

Затем вертолеты «отутюжат» местность на перешейке, а истребители-штурмовики нанесут удары по дорогам и иным объектам в тылу, отрезав обеспечение украинской армии. Высадившиеся на границе десантники выбьют с позиций оставшуюся живую силу противника, говорится в процитированном материале.

Накануне сообщалось, что депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук нашел Киеву союзников в вопросе уничтожения Крымского моста.