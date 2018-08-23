В России восстановят институт общественных экологических инспекторов

Как сообщают эксперты, волонтеров обучили технологии оценки загрязнения воздуха, почвы и воды. Обучение прошли несколько десятков добровольцев.

В задачу данного мероприятия входит объективный мониторинг экологического состояния территорий и населенных пунктов, которые находятся поблизости от полигонов и свалок, сообщает НСН.

Эксперты собираются восстановить институт общественных экологических инспекторов. Для этого волонтерам необходимо будет сдать экзамены.