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В России восстановят институт общественных экологических инспекторов
23 августа 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, волонтеров обучили технологии оценки загрязнения воздуха, почвы и воды. Обучение прошли несколько десятков добровольцев.
В задачу данного мероприятия входит объективный мониторинг экологического состояния территорий и населенных пунктов, которые находятся поблизости от полигонов и свалок, сообщает НСН.
Эксперты собираются восстановить институт общественных экологических инспекторов. Для этого волонтерам необходимо будет сдать экзамены.
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