Установлена личность скончавшегося мужчины, напавшего на полицейских в Москве

Напавший на сотрудников полиции в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы скончался от огнестрельного ранения в голову. Личность открывшего стрельбу по полицейским установлена. Им оказался 31-летний уроженец одного из сёл Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Злоумышленник в четверг вечером открыл стрельбу в сторону проходивших мимо сотрудников полиции и ранил одного из правоохранителей. В ответ стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Пострадавшему полицейскому оказали медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.

"Стрелок" был госпитализирован, его начали оперировать. Но он скончался в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.