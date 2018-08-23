Установлена личность скончавшегося мужчины, напавшего на полицейских в Москве
23 августа 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Напавший на сотрудников полиции в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы скончался от огнестрельного ранения в голову. Личность открывшего стрельбу по полицейским установлена. Им оказался 31-летний уроженец одного из сёл Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.
Злоумышленник в четверг вечером открыл стрельбу в сторону проходивших мимо сотрудников полиции и ранил одного из правоохранителей. В ответ стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Пострадавшему полицейскому оказали медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.
"Стрелок" был госпитализирован, его начали оперировать. Но он скончался в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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