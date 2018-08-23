В Красноярске хирурги забыли после операции в животе женщины длинный инструмент
23 августа 2018, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Красноярска обратилась в суд после того, как судебно-медицинская экспертиза установила, что хирурги забыли у нее в полости живота после операции зажим длиной почти 20 сантиметров. Историю о мучениях 60-летней женщины показала красноярская телекомпания "Енисей".
После операции пенсионерку выписали из больницы и еще полгода она мучилась от болей в животе. Обращалась к хирургу, но он успокаивал, что все нормально, в итоге отправил к другим врачам.
Женщине сделали рентгеновское обследование и выяснилось, что у нее в животе остался зажим.
По результатам мониторинга СМИ в следственные органы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что при проведении операции в теле жительницы Красноярска был оставлен хирургический инструмент.
По предварительным данным СКР, женщине в медсанчасти №7 была проведена операция по иссечению грыжи, во время которой в кишечной полости был оставлен зажим. Сейчас пенсионерка обратилась в суд, согласно судебно-медицинской экспертизе ей причинен легкий вред здоровью. В связи с тем, что в действиях неустановленных сотрудников больницы усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "халатность", по данному факту принято решение провести доследственную проверку.
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