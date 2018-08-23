Мужчина утонул в московском пруду

Мужчина утонул в Пенягинском пруду ландшафтного парка в районе Митино. На место происшествия была оправлена команда водолазов.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.

Пенягино является бывшей деревней, вошедшей в состав Москвы в 1985 году. В середине 90-х годов в ходе массового жилищного строительства на территории района Митино была практически полностью снесена, сообщает НСН.