Злоумышленник ранил сотрудника полиции у здания МИД в центре Москвы

В московской полиции подтвердили информацию о нападении на сотрудника полиции по адресу Сивцев Вражек, дом номер 43. По данным столичного управления МВД, злоумышленник открыл огонь из неустановленного пока оружия по двум сотрудникам полиции московского полка по охране дипломатических представительств.

Стражи порядка находились при исполнении должностных обязанностей. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Нападавшего обезоружили и с ранением госпитализировали.

Ранее полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.