Украинских военных уличили во вранье «пострадавшие от обстрелов»
23 августа 2018, 21:41 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Штаб украинской армии, которая воюет на Донбассе, распространил информацию об обстреле в районе контрольного пункта «Майорское». Сообщение оказалось фейком.
В обмане украинских военных уличили люди, которые находились в районе этого самого КПП «Майорское». Украинская сторона сообщила о том, что следовавшие через линию разграничения граждане поверглись обстрелу из снайперского оружия.
Публикация была процитирована в специализированном канале в одном из мессенджеров. Там люди обмениваются сообщениями о ситуации на блок-постах. Реакцией на информацию украинских военных стал сарказм.
«Так почему люди, которые там стоят ,ничего не знает об обстреле???»— прокомментировала сообщение пользователь Светлана.
«Потому что его не было, как вариант», — пояснила в дальнейшей переписке пользователь, представившаяся Викторией Музыка.
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