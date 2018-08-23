Украинских военных уличили во вранье «пострадавшие от обстрелов»

Штаб украинской армии, которая воюет на Донбассе, распространил информацию об обстреле в районе контрольного пункта «Майорское». Сообщение оказалось фейком.

В обмане украинских военных уличили люди, которые находились в районе этого самого КПП «Майорское». Украинская сторона сообщила о том, что следовавшие через линию разграничения граждане поверглись обстрелу из снайперского оружия.

Публикация была процитирована в специализированном канале в одном из мессенджеров. Там люди обмениваются сообщениями о ситуации на блок-постах. Реакцией на информацию украинских военных стал сарказм.

«Так почему люди, которые там стоят ,ничего не знает об обстреле???»— прокомментировала сообщение пользователь Светлана.

«Потому что его не было, как вариант», — пояснила в дальнейшей переписке пользователь, представившаяся Викторией Музыка.







