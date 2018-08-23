Женщина пыталась провезти часы за 11 млн рублей в Шереметьево

Часы стоимостью более одиннадцати миллионов рублей пыталась провезти женщина в возрасте пятидесяти пяти лет в Шереметьево. Она прилетела в Россию из Ниццы.

Пассажирка утверждает то, что часы являются подарком, который ей вручили во время поездки. Экспертиза показала, что их стоимость более одиннадцати миллионов рублей.

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила три миллиона рублей, сообщает сайт Подмосковье сегодня.