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В Сочи около недостроенного дома погибли молодые муж и жена

23 августа 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи около недостроенного дома погибли молодые муж и жена
фото: pixabay.com

В Сочи полиция обнаружила мертвыми 25-летнего Мирослава и 24-летней Татьяны Горенко. Тела молодых супругов найдены над колодцем возле недостроенного дома одного из садоводческих товариществ Хостинского района. Родители молодых людей тяжело переживают гибель детей.  Эту странную смерть Тани и Мирослава обсуждают в сетях.

Ребят нашли повешенными у колодцы. Рядом с погибшими лежали их сумки, бутылка с водой, буханка хлеба и колбаса. В ходе следственных действий на месте происшествия оперативники нашли записку, предположительно, написанную Таней. В записке они написали, что любят родителей, попросили прощения и попросили на 325 тысяч рублей сделать им "красивые могилы".

Мама Татьяны не верит, что дети могли добровольно уйти из жизни. Тем более, что во рту Мирослава обнаружены следы от кляпа.
По словам женщины, ее дочь с мужем решили отдохнуть. Сняли апартаменты 16 августа. Девушка позвонила маме и сказала, что все хорошо и больше не звонила. А через три дня супругов нашли мертвыми.

Сочинские правоохранители рассматривают несколько версий случившейся трагедии. Одна из них - семейно-бытовой конфликт, - сообщается на сайте amp.tsargrad.tv. В полиции также не исключают, что пару могли убить.

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