Украинская армия расстреливает собственные позиции

В телефоне украинского военнослужащего, погибшего при переходе на сторону ДНР, обнаружены кадры провокационных обстрелов собственных позиций украинской армией.

Из деревянной постройки выскакивают два вооруженных человека в военной форме. Один из них вооружен гранатометом. Они выбегают на окраину населенного пункта, гранатометчик выдвигается на передний край. Сопровождающий его автоматчик начинает стрелять в тыл. Боец с гранатометом выпускает боеприпас в другую сторону. Потом оба сбегают.

Так выглядит провокация огня. Ее осуществили диверсанты украинской армии, которые специально для этого выдвинулись в серую зону между позициями армии ДНР и Украины.

Видео распространили армейцы Донецкой народной республики. Кадры были найдены в телефоне военнослужащего вооруженных сил Украины, который погиб при переходе на сторону ДНР.

Украинского военнослужащего убили свои же. Он планировал сдаться армии ДНР. Предварительно украинец вышел на представителей армии Донецкой народной республики по специальной линии связи и сообщил о том, что хочет сдаться. Во время перехода бойца обстреляли из миномета свои же сослуживцы. Он погиб.

Позднее появилась информация о том, что погибший был уроженцем Донбасса. У него были найдены документы на имя Дмитрия Украинского.