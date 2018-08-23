В Подмосковье скончалась продавщица «Пятерочки»
23 августа 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, в Подмосковье, на улице Неделина в Щелкове прямо на рабочем месте скончалась продавщица «Пятерочки». У женщины был сердечный приступ. Она потеряла сознание и, упав, ударилась головой о кафель.
По словам сотрудникам, 39-летняя женщина с утра жаловалась на плохое самочувствие, пишет сайт Подмосковье сегодня.
По факту смерти полицией проводится проверка.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес