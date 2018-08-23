В Подмосковье скончалась продавщица «Пятерочки»

Как стало известно, в Подмосковье, на улице Неделина в Щелкове прямо на рабочем месте скончалась продавщица «Пятерочки». У женщины был сердечный приступ. Она потеряла сознание и, упав, ударилась головой о кафель.

По словам сотрудникам, 39-летняя женщина с утра жаловалась на плохое самочувствие, пишет сайт Подмосковье сегодня.

По факту смерти полицией проводится проверка.