Почти две трети россиян не чувствуют ответственности за окружающую среду
23 августа 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты провели специальный опрос среди россиян и выяснили то, что 61% опрошенных считают, что не могут влиять на состояние окружающей среды в стране. Скорее всего всего они возлагают ответственность на региональные и местные власти.
Ответственность за состояние экологии лежит на местных (29%) и региональных (23%) властях. Только 15% опрошенных возлагают такую ответственность на самих людей. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тысяч людей.
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