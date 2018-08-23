Почти две трети россиян не чувствуют ответственности за окружающую среду

Эксперты провели специальный опрос среди россиян и выяснили то, что 61% опрошенных считают, что не могут влиять на состояние окружающей среды в стране. Скорее всего всего они возлагают ответственность на региональные и местные власти.

Ответственность за состояние экологии лежит на местных (29%) и региональных (23%) властях. Только 15% опрошенных возлагают такую ответственность на самих людей. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тысяч людей.