Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Голливудский актер Стивен Сигал, также известный как спецпредставитель МИД РФ, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в городе Электросталь Московской области.

ИП «Сигал Стивен Фредерик» было зарегистрировано в понедельник, 20 августа, инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Электростали в МО.

В качестве основного направления в документах ИП отмечена профессиональная и научная деятельность. Также указана звукозапись и издание музыкальных произведений.

Представитель актера подтвердил, что Сигал собирается записать альбом. По его словам, у Стивена уже есть два блюзовых альбома, и третий будет записан в том же стиле, сообщают «Ведомости».

Напомним, в 2016-м году голливудская суперзвезда получил российское гражданство. Указ о выдаче документа актеру подписал президент РФ Владимир Путин.