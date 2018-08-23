//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Ученые назвали опасности одиночества

23 августа 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали опасности одиночества
фото: pixabay.com

Ученые назвали опасности одиночества. Оказывается, одиночество не только опасно для здоровья, но и заразно, и выявлены гены одиночества, передающиеся по наследству.  Ученые из Европы и США провели масштабное исследование и определили участки ДНК, которые предположительно определяют, насколько сильно человек не переносит одиночество.

13 генов формировали у человека желание посещать пабы и бары, шесть — ходить на фитнес, а 18 — стремление вступать в те или иные религиозные группы. Носители определенных вариантов этих генов плохо переносили одиночество и страдали без компании.
Ученые из Йоркского и Ньюкаслского университетов выяснили, что одиночество или социальная изоляция на 30 процентов повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Британские ученые заявляют, что люди, избегающие общения с друзьями или родственниками и никогда не состоявшие в браке, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией. У убежденных холостяков риск возникновения старческого слабоумия после 65 лет на 42 процента выше, чем у тех, у кого была семья или постоянный партнер.

Исследователи говорят, что у одиноких людей на 15 процентов выше смертность от рака, - сообщает РИА Новости.

Ученые из Университета Бригама Янга предполагают, что в ближайшие годы человечество ждет настоящая эпидемия одиночества.
Исследование, проводившееся в течение полувека подтвердило, что люди, которые общаются с одинокими, со временем тоже начинает страдать от одиночества.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп: "Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся"

Трамп: "Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся"

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что на своём посту он проделал великолепную работу. По его мнению, объявление импичмента президенту Соединенных Штатов может привести к негативным экономическим последствиям.

//В мире

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Россия требует закрыть дело против Бутиной‍

Россия требует закрыть дело против Бутиной‍

Москва потребовала от Вашингтона закрыть политически мотивированное уголовное дело против россиянки Марии Бутиной. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//В мире

Виктория Скрипаль считает, что ее дядя уже мертв

Виктория Скрипаль считает, что ее дядя уже мертв

Племянница Сергея Скрипаля Виктория предполагает, что ее дяди уже нет в живых, поскольку британские власти скрывают любые сведения о его реальном местонахождении и состоянии здоровья.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

Последствием решения ЦБ о покупке валюты стал растущий рубль

Последствием решения ЦБ о покупке валюты стал растущий рубль

Российский рубль смог отыграть большую часть потерь первой половины дня к доллару и евро. Его курс сумел укрепиться после решения Банка России отказаться от приобретения иностранной валюты.

//Авто

Видео: «Калашников» создает конкурента электрокара Tesla‍

Видео: «Калашников» создает конкурента электрокара Tesla‍

Концерн «Калашников» презентовал электрический концепт-кар на форуме «Армия-2018», который, как предполагают производители, сможет составить активную конкуренцию автомобилю Tesla.

//Общество

Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Голливудский актер Стивен Сигал, также известный как спецпредставитель МИД РФ, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в городе Электросталь Московской области.

//Культура

Дочь Нины Руслановой рассказала о госпитализации актрисы

Дочь Нины Руслановой рассказала о госпитализации актрисы

Дочь актрисы театра и кино Нины Руслановой лично рассказала о госпитализации мамы. Информация о том, Нину Русланову экстренно доставили в больницу, появилась сегодня в СМИ.

//Общество

Украинская армия расстреливает собственные позиции

Украинская армия расстреливает собственные позиции

В телефоне украинского военнослужащего, погибшего при переходе на сторону ДНР, обнаружены кадры провокационных обстрелов собственных позиций украинской армией.

//В мире

Захар Прилепин сообщил о своем задержании на границе с Боснией и Герцеговиной

Захар Прилепин сообщил о своем задержании на границе с Боснией и Герцеговиной

Российский писатель Захар Прилепин сообщил о своем задержании на границе с республикой Сербской Боснией и Герцеговиной. По словам Прилепина, его задержали "как террориста".

//Новости партнеров

//Расследования

Предполагаемый заказчик теракта в Петербурге‍ заочно арестован судом

Предполагаемый заказчик теракта в Петербурге‍ заочно арестован судом

Следственный комитет попросил заочно арестовать подозреваемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга Сирижиддина Мухтарова. Взрыв в питерской подземке произошел в апреле 2017 года.

//В мире

Эксперт объяснил итог переговоров Патрушева и Болтона в Женеве

Эксперт объяснил итог переговоров Патрушева и Болтона в Женеве

Российский политолог Алексей Зудин прокомментировал итоги встречи cекретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

//Спорт

Самбисты со всей России почтут память павших в Великой Отечественной войне

Самбисты со всей России почтут память павших в Великой Отечественной войне

Торжественная церемония, посвященная памяти павших, пройдет в городе-герое Керчь 1 сентября. В ней примут участие спортсмены из разных уголков России, от Калининграда до Сахалина.

//Спорт

Белый Дом: Дмитрий Медведев получил спортивную травму

Белый Дом: Дмитрий Медведев получил спортивную травму

В Правительстве Российской Федерации объяснили отсутствие Дмитрия Медведева на различного рода публичных мероприятиях. Оказывается, причина кроется в спортивной травме премьер-министра.

//В мире

Захарова пообещала, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США

Захарова пообещала, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 23 августа, заявила, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США в отношении России.

//В мире

Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях ВСУ в районе села Желобок

Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях ВСУ в районе села Желобок

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Желобок недалеко от Луганска. Четверо украинских военнослужащих погибли.

//Экономика

Почему Россия не может достичь уровня процветания африканской Ботсваны?

Почему Россия не может достичь уровня процветания африканской Ботсваны?

Ботсвана успешна потому, что не дала посадить свою экономику на «алмазную иглу», а сумела распространить у себя те институты, которые сделали Запад процветающим: конкуренцию, защиту собственности, верховенство права, минимальное вмешательство государства в жизнь людей.

//Общество

Ученые назвали опасности одиночества

Ученые назвали опасности одиночества

Ученые назвали опасности одиночества. Оказывается, одиночество не только опасно для здоровья, но и заразно, и выявлены гены одиночества, передающиеся по наследству.

//Новости СМИ2

//Общество

Владимир Путин почтил память погибших моряков подводной лодки «Курск»

Владимир Путин почтил память погибших моряков подводной лодки «Курск»

Президент России Владимир Путин прибыл в Курск, где проходят основные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве.

//Общество

Патриарх Кирилл призвал молодежь ограничить использование гаджетов и Интернета

Патриарх Кирилл призвал молодежь ограничить использование гаджетов и Интернета

Патриарх Кирилл призвал молодежь к "разумной сдержанности" при использовании гаджетов и сети Интернет. Он заявил, что современная цивилизация "создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью".

//Политика

Патрушев об итогах встречи с Болтоном: "Не подписали"

Патрушев об итогах встречи с Болтоном: "Не подписали"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итоговое заявление по результатам встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном не было подписано.

//В мире

Пушилин: в ДНР выборы будут, возможен и референдум

Пушилин: в ДНР выборы будут, возможен и референдум

В ДНР могут пройти не только очередные выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и парламента, но и новый референдум о ее государственном статусе. Об этом заявил Денис Пушилин.

//Политика

Болтон поделился итогами переговоров с Патрушевым

Болтон поделился итогами переговоров с Патрушевым

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон по окончании переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым подвел итоги прошедшей встречи.

//В мире

Киевский политик объяснил нежелание украинских властей возвращать ДНР и ЛНР

Киевский политик объяснил нежелание украинских властей возвращать ДНР и ЛНР

Власти Украины не хотят возвращать в состав страны неподконтрольные им территории на востоке страны, на которых расположены Донецкая и Луганская народные республики. Об этом заявил депутат Вадим Рабинович.

//Новости Redtram

//Общество

Мама отравившегося в крымском лагере ребенка подала в суд, требуя 500 тыс. руб.

Мама отравившегося в крымском лагере ребенка подала в суд, требуя 500 тыс. руб.

Мама одного из детей, которые отравились на отдыхе в лагере «Ласпи», таки обратилась в суд. Женщина требует возместить моральный вред. Его она оценила в полмиллиона рублей. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на сентябрь.

//Общество

Эксперты советуют россиянам перед поездкой в Европу привиться от кори

Эксперты советуют россиянам перед поездкой в Европу привиться от кори

Роспотребнадзор советует россиянам сделать прививку от кори перед поездкой в страны Европы. В нескольких европейский странах, в том числе во Франции и популярной у российских туристов Греции, вспышки кори.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева о ссоре с Андреем Малаховым: «Все брешут!»

Наташа Королева о ссоре с Андреем Малаховым: «Все брешут!»

Популярная певица Наташа Королева опровергла информацию о случившемся скандале с записью шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей". По ее словам, о "мнимом скандале" звезда узнала только из СМИ.

//Общество

Шествие в честь дня шахтера прошло в столице Донецкой народной республики

Шествие в честь дня шахтера прошло в столице Донецкой народной республики

Это глоток мирной жизни в городе, который уже несколько лет охвачен войной - день шахтера. В условиях действующего «хлебного перемирия» официальный Киев с полудня поздравлял шахтеров ДНР с профессиональным праздником обстрелами.

//Общество

В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях

В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях

В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях. О племени, которое изолированно живет в Бразилии, сообщило издание Metro. Племя снимали с дрона в ходе экспедиции.

//Экономика

У РИА Новости больше золота, чем у ТАСС

У РИА Новости больше золота, чем у ТАСС

Российские новостные агентства разошлись в оценке объема золота, закупленного Центральным банком страны в июле. На данное обстоятельство обратили внимание пользователи социальной сети Facebook.

//Политика

Встреча Патрушева и Болтона в Женеве продлилась более пяти часов

Встреча Патрушева и Болтона в Женеве продлилась более пяти часов

Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента Соединенных штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона завершились в Женеве.

//В мире

В Японии отменены сотни авиарейсов

В Японии отменены сотни авиарейсов

В Японии отменили сотни авиарейсов. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны. Задержка авиасообщения произошла из-за тайфуна "Симарон".

//Общество

В подмосковной Коломне баржа наехала на лодку, погиб мужчина

В подмосковной Коломне баржа наехала на лодку, погиб мужчина

В подмосковной Коломне мужчина погиб в результате наезда баржи на его лодку. Супруга погибшего спасена. Спаслась и их собака породы хаски. Трагедия произошла вечером в районе Голутвинского понтонного моста.

//Шоу-бизнес

Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети

Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети

Поклонники Елены Кориковой шокированы новыми фотографиями, появившимися в сети на странице актрисы.Одно время про Корикову писали, что она постарела, выглядит не на свой возраст, поправилась.

//Культура

Максим и Эммануил Виторган обратились к покойной маме и жене Алле Балтер

Максим и Эммануил Виторган обратились к покойной маме и жене Алле Балтер

Актриса Алла Виторган скончалась 18 лет назад. Одна из самых красивых российских актрис умерла от рака 14 июля 2000 года. Сегодня, 23 августа, ей исполнилось бы 79 лет. Аллу вспоминают сын и муж.

//Авто

В России планируют ввод водительских прав с микрочипом

В России планируют ввод водительских прав с микрочипом

Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает оснастить водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации ТС электронными носителями информации.

//Здоровье

Простое средство для резкого снижения артериального давления назвали диетологи

Простое средство для резкого снижения артериального давления назвали диетологи

Исследования, проведенные специалистами из США, подтвердили положительный эффект употребления оливкового масла при гипертонии. Ученые посоветовали добавлять данный ингредиент в салаты и другие блюда.

//Общество

Кадыров собрал руководство МВД после нападения подростков на полициейских

Кадыров собрал руководство МВД после нападения подростков на полициейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с республиканским руководством МВД, командирами спецподразделений и начальниками районных ОВД после нападения на сотрудников полиции в Шали, Мескер-Юрте и Грозном.

//Расследования

Завершены поиски пропавшей 8 августа в тундре Ямала девочки

Завершены поиски пропавшей 8 августа в тундре Ямала девочки

Как ранее сообщала пресс-служба следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа, 8 августа в тундре региона потерялась 15-летняя девочка. В настоящий момент поиски ребенка завершены.

//В мире

Украина запретила ввозить в страну девять книг из России

Украина запретила ввозить в страну девять книг из России

Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну еще 9 книг из России. Украинские власти в 2017 году приняли закон, запретив доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

//Общество

Что должно быть в портфеле школьника

Что должно быть в портфеле школьника

До нового учебного года остаются считанные дни, и у мам и пап будущих первоклассников начинается горячая пора походов по канцелярским магазинам. «АН» разбирались в том, какие тонкости нужно учесть при сборе первоклашки в школу и каким требованиям должна отвечать первая школьная «экипировка».

//В мире

Китай инициирует в ВТО разбирательство из-за новых пошлин США

Китай инициирует в ВТО разбирательство из-за новых пошлин США

Китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с последними пошлинами, введенными США. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции Китая.

//Шоу-бизнес

Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые

Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые

Певица, владелец юридической компании, мама двоих сыновей Екатерина Гордон готовится выйти замуж в четвертый раз. В Инстаграм Гордон появилось фото в свадебном платье. И она призналась...

//В мире

Защитники Донбасса разбили перешедших в наступление под Желобком военных ВСУ

Защитники Донбасса разбили перешедших в наступление под Желобком военных ВСУ

Народная милиция ЛНР успешно отразила атаку Вооруженных сил Украины под селом Желобок. Детали этого боестолкновения в беседе с представителями прессы раскрыл спикер ополченцев Андрей Марочко.

//Общество

Вожатый детского лагеря «Дружба» в Евпатории задержал педофила

Вожатый детского лагеря «Дружба» в Евпатории задержал педофила

Один из вожатых детского санаторно-оздоровительного центра «Дружба» в Евпатории Дмитрий КОШЕВАРОВ задержал педофила

//Политика

В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу

В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых изменений в пенсионное законодательство.

//Шоу-бизнес

Любовь Казарновская рассекретила личную жизнь сына

Любовь Казарновская рассекретила личную жизнь сына

Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская и ее супруг Роберт Росцик женаты почти 30 лет и вырастили сына. Андрей - выпускник Московской консерватории. Скрипач. Пока не женат.

//В мире

Посол РФ в Эстонии посоветовал прибалтам брать пример с президента Финляндии

Посол РФ в Эстонии посоветовал прибалтам брать пример с президента Финляндии

Прибалты, которые не видят необходимости в изучении русского языка, могли бы последовать примеру президента Финляндии, который не стесняется учить русский, считает посол РФ в Эстонии Александр Петров.

//Общество

Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества РФ с арабскими странами

Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества РФ с арабскими странами

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев оценил перспективы сотрудничества России с арабскими странами. По его словам взаимоотношения России с арабским миром всегда носили стабильный характер.

//Общество

Появились данные о планах собрать с россиян 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД

Появились данные о планах собрать с россиян 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД

За восемь лет работы на дорогах России интеллектуальной транспортной системы (ИТС) с граждан страны планируется собрать 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД. Такие данные опубликовал общественник Петр Шкуматов.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры