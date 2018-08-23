Ученые назвали опасности одиночества
23 августа 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали опасности одиночества. Оказывается, одиночество не только опасно для здоровья, но и заразно, и выявлены гены одиночества, передающиеся по наследству. Ученые из Европы и США провели масштабное исследование и определили участки ДНК, которые предположительно определяют, насколько сильно человек не переносит одиночество.
13 генов формировали у человека желание посещать пабы и бары, шесть — ходить на фитнес, а 18 — стремление вступать в те или иные религиозные группы. Носители определенных вариантов этих генов плохо переносили одиночество и страдали без компании.
Ученые из Йоркского и Ньюкаслского университетов выяснили, что одиночество или социальная изоляция на 30 процентов повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Британские ученые заявляют, что люди, избегающие общения с друзьями или родственниками и никогда не состоявшие в браке, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией. У убежденных холостяков риск возникновения старческого слабоумия после 65 лет на 42 процента выше, чем у тех, у кого была семья или постоянный партнер.
Исследователи говорят, что у одиноких людей на 15 процентов выше смертность от рака, - сообщает РИА Новости.
Ученые из Университета Бригама Янга предполагают, что в ближайшие годы человечество ждет настоящая эпидемия одиночества.
Исследование, проводившееся в течение полувека подтвердило, что люди, которые общаются с одинокими, со временем тоже начинает страдать от одиночества.
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