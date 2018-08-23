Владимир Путин почтил память погибших моряков подводной лодки «Курск»

Президент России Владимир Путин прибыл в Курск, где проходят основные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Глава РФ отдал дань памяти морякам с подводной лодки "Курск". Путин посетил монумент, посвященный подводникам, и возложил к нему цветы.

Солдаты роты почетного караула установили у памятного монумента венок. Президент подошел к нему, поправил ленты и почтил память погибшего экипажа минутой молчания.

Напомним, атомная подлодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа двухтысячного года. Трагедия произошла в ходе проведения военно-морских учений.