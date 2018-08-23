Патриарх Кирилл призвал молодежь ограничить использование гаджетов и Интернета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодежь к "разумной сдержанности" при использовании гаджетов и сети Интернет. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в четверг встретился с участниками православного молодежного форума.

Патриарх заявил, что современная цивилизация "создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью". Именно по этой причине священнослужитель призвал ограничить использование смартфонов, ноубуков и Интернета.

Священник отметил, что сейчас у каждого молодого человека есть гаджет. "И уже давно известно, что это небезобидная вещь: что через гаджеты собирают информацию о человеке, она потом где-то хранится, и мы не знаем, где окажется она, может быть, даже за пределами нашей страны", - предупредил глава РПЦ. Патриарх Кирилл со ссылкой на предупреждения ученых призвал быть осторожными, так как "через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь".

"Но разве кого-то это остановило не от разумного использования гаджета, а от такой прекраснодушной болтовни, от того, чтобы высылать в это пространство (Интернет - АН) Бог знает что, полностью раскрывая самого себя, свои мысли, свои переживания, свои чувства?" — цитирует патриарха РИА Новости.

По словам священника, в условиях постепенного отхода общества от традиционных ценностей и замены их ценностями, которые "удобны и приятны", "очень легко создать систему, которой легко управлять массами".

Глава РПЦ не призывает полностью отказаться от использования Интернета и гаджетов, но призывает к разумности и сдержанности.