Мама отравившегося в крымском лагере ребенка подала в суд, требуя 500 тыс. руб.

Мама одного из детей, которые отравились на отдыхе в лагере «Ласпи», таки обратилась в суд. Женщина требует возместить моральный вред. Его она оценила в полмиллиона рублей. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на сентябрь.

Как сообщает Балаклавский райсуд Севастополя на официальной странице в Facebook, иск подан в адрес департамента образования Севастополя и ДОЦ «Ласпи».

«Истица мотивирует свои требования тем, что из-за ненадлежащей организации детского отдыха здоровье ребенка ухудшилось и нуждается в восстановлении», – сказано в сообщении.

Напомним, что 21 ребенок и семеро вожатых попали в инфекционную больницу из ДОЦ «Ласпи» в первой половине июня этого года с острой кишечной инфекцией. Тогда же мать одного из детей заявила, что власти несколько дней скрывали ситуацию, и потребовала направить заболевших на реабилитацию, но в этом ей было отказано.

Она просит суд обязать департамент образования ежегодно, до момента полного излечения ребенка от заболеваний, диагностированных после посещения лагеря, предоставлять путевки в профильные санаторно-курортные учреждения, либо возмещать их стоимость.