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В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях
23 августа 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях. О племени, которое изолированно живет в Бразилии, сообщило издание Metro. Племя снимали с дрона в ходе экспедиции Национального фонда индейцев в резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии.
Судя по видеозаписи, туземцы на опушке среди леса выращивают растения. Один из жителей этого племени замечен с луком и стрелами. Исследователи также обнаружили неподалеку от лесной опушки самодельные топоры, лодки-долбленки. Живут они в малоках — традиционных хижинах амазонских индейцев.
В резервации Вале до Явари живет около 11 племен. Национальный фонд индейцев делает фотографии и видео туземцев, но не пытается установить контакт с ними. Региональный координатор Национального фонда индейцев Бруно Перейра полагает, что если бы они захотели пообщаться с внешним миром, то нашли бы способы, как выйти на связь.
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