Эксперты советуют россиянам перед поездкой в Европу привиться от кори

Роспотребнадзор советует россиянам сделать прививку от кори перед поездкой в страны Европы. В нескольких европейский странах, в том числе во Франции и популярной у российских туристов Греции, вспышки кори. Основной причиной заражения корью является снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок.

По информации, размещенной на сайте Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последний год (с июля 2017 по июнь 2018гг.) максимальные показатели заболеваемости (число случаев на 1 млн. населения) зарегистрированы в Украине (606 на 1 млн.), Сербии (643 на 1 млн.), Греции (293 на 1 млн.), Грузии (307 на 1 млн.).

По данным ВОЗ, за первое полугодие текущего года на Украине зарегистрировано более 28 тыс. случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом. Напряженной остается ситуация в Румынии (70,5 на 1 млн.), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2).

Гражданам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, Роспотребнадзор рекомендует не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.