В городах черноморского побережья готовятся к акции «Волна здоровья»

Лучше врачи России собираются провести акцию «Волна здоровья». Они будут обследовать больных детей в городах черноморского побережья, как сообщают эксперты.

Акция будет проходить со 2 по 8 сентября. План мероприятия следующий: каждый день теплоход со специалистами будет останавливаться в разных городах. Это такие города, как Сочи, Новороссийск, Симферополь, Ялта, Севастополь.

Эксперты уже составили списки детей, которым необходима медицинская помощь. Однако обратиться к врачам смогут все желающие. Медицинская помощь - бесплатная. Об этом пишет ОТР.