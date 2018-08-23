В подмосковной Коломне баржа наехала на лодку, погиб мужчина

В подмосковной Коломне мужчина погиб в результате наезда баржи на его лодку. Супруга погибшего спасена. Спаслась и их собака породы хаски. Трагедия произошла в среду, 22 августа, вечером в районе Голутвинского понтонного моста. Там Москва-река впадает в Оку.

Пара с собакой каталась на моторной резиновой лодке, когда уж стемнело, около 10 часов вечера. Груженая песком баржа длиной 77 метров наехала на лодку. От удара мужчину и женщину выбросило за борт. Перепуганная женщина начала кричать. Ее услышали члены команды баржи.

Моряки бросились на помощь. Женщину спасти удалось, а мужчина утонул. Его тело спасатели обнаружили на расстоянии километра от места происшествия вниз по течению уже утром.

Жизни женщины ничего не угрожает. Ее осмотрели медики. Собака, выпав из лодки, сразу поплыла к берегу. Пса подобрали очевидцы происшествия и передали сотрудникам полиции, которые уже передали ее дочери пары.

По данным следствия, супруги вопреки требованиям безопасности находились в моторной лодке в ночное время без опознавательных знаков, спасательных жилетов и светоотражающих элементов.