//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наташа Королева о ссоре с Андреем Малаховым: «Все брешут!»
- Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети
- Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые
- Любовь Казарновская рассекретила личную жизнь сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Кадыров собрал руководство МВД после нападения подростков на полициейских
23 августа 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с республиканским руководством МВД, командирами спецподразделений и начальниками районных отделов внутренних дел после нападения на сотрудников полиции в населенных пунктах Шали, Мескер-Юрте и городе Грозном.
Известно, что на полицейских напали подростки, самому младшему из них только 11 лет. Кадырову доложили информацию о принятых оперативно-розыскных и профилактических мерах в связи с посягательством на жизнь сотрудников полиции.
По его словам, пострадавшим работникам полиции оказывается вся необходимая медпомощь. Кадыров подчеркнул, что сейчас устанавливаются лица, которые могли быть причастны к психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления, выясняются их связи и круг общения. "Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа", - написал после совещания Кадыров в соцсети.
"Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника", - отметил он. Кадыров подчеркнул: "Родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Он призвал официально обращаться за помощью в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств, если не могут заниматься воспитанием своих детей, если не в состоянии оградить от пагубного влияния членов ИГ. (ИГ - запрещенная в России террористическая организация). Кадыров заявил, что "скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того как пролита кровь, никому не позволительно".
По его мнению, "самой большой трагедией является отсутствие у народа будущего, а его не станет, если не оградить подрастающее поколение от иблисовцев и иных проклятых псов ада и опекающих их западных спецслужб".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Трамп: "Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Последствием решения ЦБ о покупке валюты стал растущий рубль
//Культура
//Политика
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
Мама отравившегося в крымском лагере ребенка подала в суд, требуя 500 тыс. руб.
//Общество
Шествие в честь дня шахтера прошло в столице Донецкой народной республики
//Новости СМИ2
//В мире
//Авто
//Общество
Кадыров собрал руководство МВД после нападения подростков на полициейских
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
//В мире
Китай инициирует в ВТО разбирательство из-за новых пошлин США
//В мире
Защитники Донбасса разбили перешедших в наступление под Желобком военных ВСУ
//Политика
В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу
//В мире
Посол РФ в Эстонии посоветовал прибалтам брать пример с президента Финляндии
//Общество
Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества РФ с арабскими странами
//Общество
Появились данные о планах собрать с россиян 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД
//В мире
//Культура
Российская пара выиграла чемпионат мира по танго в Аргентине
//В мире
Крым отреагировал на призыв депутата Рады уничтожить мост на полуострове
В Ленобласти бойцовый пес спас 11-летнюю хозяйку от похитителя
//Общество
Достопримечательность Ялты – киностудию 1917 года – превратили в платную стоянку
//В мире
//Армия
Эксперт раскритиковал слова о «землетрясении» в РФ из-за военного парада в Киеве
Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в выходные дни