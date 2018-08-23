Кадыров собрал руководство МВД после нападения подростков на полициейских

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с республиканским руководством МВД, командирами спецподразделений и начальниками районных отделов внутренних дел после нападения на сотрудников полиции в населенных пунктах Шали, Мескер-Юрте и городе Грозном.

Известно, что на полицейских напали подростки, самому младшему из них только 11 лет. Кадырову доложили информацию о принятых оперативно-розыскных и профилактических мерах в связи с посягательством на жизнь сотрудников полиции.

По его словам, пострадавшим работникам полиции оказывается вся необходимая медпомощь. Кадыров подчеркнул, что сейчас устанавливаются лица, которые могли быть причастны к психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления, выясняются их связи и круг общения. "Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа", - написал после совещания Кадыров в соцсети.

"Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника", - отметил он. Кадыров подчеркнул: "Родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Он призвал официально обращаться за помощью в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств, если не могут заниматься воспитанием своих детей, если не в состоянии оградить от пагубного влияния членов ИГ. (ИГ - запрещенная в России террористическая организация). Кадыров заявил, что "скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того как пролита кровь, никому не позволительно".

По его мнению, "самой большой трагедией является отсутствие у народа будущего, а его не станет, если не оградить подрастающее поколение от иблисовцев и иных проклятых псов ада и опекающих их западных спецслужб".