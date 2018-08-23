Что должно быть в портфеле школьника

До нового учебного года остаются считанные дни, и у мам и пап будущих первоклассников, еще не успевших закупить всё необходимое, начинается горячая пора походов по канцелярским магазинам. «Аргументы Недели» разбирались в том, какие тонкости нужно учесть при сборе первоклашки в школу и каким требованиям, по мнению педагогов и родителей, должна отвечать первая школьная «экипировка».

Первый ранец

По словам опытных мам и учительниц, оптимальный вес для «первоклассного» рюкзака должен доставлять не более 700 граммов. Данная цифра звучит потому, что содержимое самого рюкзака, согласно действующим нормам СанПиН, не должно превышать полутора килограммов. Правда, в эту в эту цифру должны «уложиться» только учебники с тетрадками) – сменная обувь с физкультурной формой впридачу в «стандарте» не учитываются. Кроме того, в портфель должен поместиться пенал, папка для рисования или уроков технологии, маленький контейнер с «перекусом». Также есть мнение, что ребёнку не стоит запрещать на первых порах брать в школу любимую игрушку – правда, с условием, что доставать её он будет только на перемене. Наконец, общепринятой считается точка зрения, гласящая, что спинка у рюкзака должна быть непременно ортопедической.

А что у нас в портфеле?

ПЕНАЛ. Не стоит выбирать пеналы, перегруженные лишними деталями: рисунками, наклейками, игрушками и тому подобным. Оптимальный вариант – не слишком объёмная «книжка» с небольшим количеством отделов. Столь же пристальное внимание надо уделить и содержимому пенала. Например, малышам, которым только предстоит «ставить» руку для письма, понадобится ручка с мягкой, эластичной насадкой на корпусе, которая позволит нее натирать пальцы. Обязательно нужны два простых карандаша – при этом родителям надо уделить особое внимание тому, чтобы они были всегда хорошо наточены. Также необходимы ластик ( непременно мягкий), ножницы с закруглёнными кончиками и линейка. Кстати, оптимальная длина для нее – не более 25 см: и пользоваться удобно, и в пенал убрать легко.

ПАПКА ДЛЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ (ТРУДА) И РИСОВАНИЯ. По мнению педагогов, главное, чем должны обеспечить родители ребёнка для таких уроков – это фартук и нарукавники, которые уберегут форму от пятен краски и клея. Что же касается «инвентаря», то здесь всё зависит от требований конкретного учителя. Например, на рисование кто-то просит приносить акварельные краски, а то-то гуашевые, а на уроках труда в одних школах учителя предпочитают канцелярский клей, а в других клеящий карандаш. Приблизительно общими можно назвать разве что требования к бумаге для рисования. Если это альбом, предпочтительнее такой, где листы сшиты, а не склеены: в этом случае вырвать листок при необходимости будет гораздо проще. Кроме того, во многих школах считают, что гораздо удобней пользоваться папками с отдельными листами.

ДНЕВНИК. По поводу этого атрибута, без которого многие взрослые попросту не представляют школьную жизнь, однозначного мнения сегодня нет. Например, всё громче раздаются голоса тех, кто считает, что первокласснику дневник не нужен. Своя логика в этом имеется: домашних заданий по нынешним стандартам в первом классе не задают, следовательно, записывать туда нечего (да и писать первоклассники толком не умеют). Кроме того, всё больше российских школ постепенно переходят на электронные дневники, где в любой момент можно посмотреть всю необходимую информацию о школьных «потребностях» ребёнка и его успеваемости.