Вожатый детского лагеря «Дружба» в Евпатории задержал педофила

Один из вожатых детского санаторно-оздоровительного центра «Дружба» в Евпатории Дмитрий КОШЕВАРОВ задержал педофила, пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации республиканского управления Следкома, случай произошел в этом месяце. Воспитанники центра рассказали вожатому о подозрительном мужчине, которого они заметили у забора учреждения.

КОШЕВАРОВ задержал его и передал полицейским. Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления в отношении детей и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководитель крымского Следкома вручил вожатому благодарность.