Вожатый детского лагеря «Дружба» в Евпатории задержал педофила
23 августа 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Один из вожатых детского санаторно-оздоровительного центра «Дружба» в Евпатории Дмитрий КОШЕВАРОВ задержал педофила, пишут "Аргументы недели-Крым".
По информации республиканского управления Следкома, случай произошел в этом месяце. Воспитанники центра рассказали вожатому о подозрительном мужчине, которого они заметили у забора учреждения.
КОШЕВАРОВ задержал его и передал полицейским. Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления в отношении детей и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель крымского Следкома вручил вожатому благодарность.
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