Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества РФ с арабскими странами

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев оценил перспективы сотрудничества России с арабскими странами. По его словам взаимоотношения России с арабским миром всегда носили стабильный характер.

«Мы взаимодействовали всегда и с Арабскими Эмиратами, мы всегда взаимодействовали с Египтом, с другими странами. У нас в Иордании есть, между прочим, предприятие, которое производит наши РПГ», — сказал Шугаев. При этом он подчеркнул, что Москва готова к «новым отношениям», передаёт RT.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми. При этом соблюдаем международные обязательства, все ограничения, которые касаются поставок в те или иные страны, принятые Советом Безопасности ООН», - заявил глава ФСВТС. Он также напомнил, что на сегодняшний день установлены отношения с Катаром, и было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.