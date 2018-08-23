Появились данные о планах собрать с россиян 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД

За восемь лет работы на дорогах России интеллектуальной транспортной системы (ИТС) с граждан страны планируется собрать 3,7 трлн рублей за нарушения ПДД. Такие данные опубликовал в Facebook координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Общественник выложил на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную на презентации ИТС, прошедшей в рамках заседания Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Согласно расчетам разработчиков, экономический эффект от внедрения системы за восемь лет составит более 7,6 трлн рублей. Почти половину этой суммы – 3,7 трлн рублей - должны составить штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Подписчики Петра Шкуматова, прокомментировавшие его пост, возмутились тем, что авторы проекта собрались достигать экономического эффекта с помощью денежных наказаний. Предоставивший Шкуматову фотографию с презентации пользователь Тарас Коваль, в свою очередь, высказал мнение, что «оцифрованная «палочная» система - планирование штрафов на картинке - вряд ли поможет выполнению планов по резкому улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения».