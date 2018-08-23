В Иркутске 150 «двоечников» пересдадут ЕГЭ
23 августа 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки будут около 150 человек, которые не прошли минимальный порог в основной период тестирования.
Таким образом, русский язык будут сдавать 16 человек, а математику – 138. После положительного результата ЕГЭ выпускники наконец-то смогут получить школьный аттестат. Об этом сообщает Телеинформ.
Заявления на повторную сдачу ЕГЭ принимались с 6 по 20 августа.
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