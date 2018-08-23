Жители Волгоградской области получили 190 тысяч госуслуг

С начала года Волгоградским отделением Фонда социального страхования оказано 190 тысяч государственных услуг, из них 115747 в электронном виде, что составляет 61% от общего их количества.

Чаще всего в отделение Фонда обращались граждане льготной категории. Так по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями оказано 11330 услуг, по предоставлению санаторно-курортного лечения льготникам – 2373, по назначению обеспечения в виде оплаты дополнительных расходов для пострадавших на производстве – 3030.

Работодатели региона тоже активно обращаются за госуслугами в отделение Фонда социального страхования, причем, чаще в электронном формате или через МФЦ. Так услуга по регистрации и снятию с учета страхователей, заключивших трудовой договор с работником, оказана 1873 раза, из них через портал Госуслуг – 961, почтой – 38. Электронные сервисы выбирают при назначении и оплате детских пособий и больничных в случае прекращения деятельности организации на день обращения застрахованного лица за пособием, либо в случае невозможности его выплаты работодателем в связи с недостаточностью денежных средств. Таких обращений с начала года насчитывается 403, из них в электронном виде - 349.