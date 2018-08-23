Достопримечательность Ялты – киностудию 1917 года – превратили в платную стоянку

Одну из достопримечательностей Ялты – киностудию 1917 года – превратили в платную автостоянку.

Руководство города установило общий для всех парковок тариф – 53 рубля в час. Но на стоянке на территории киностудии автомобилисты платят значительно больше, рассказал местный общественник Сергей САРДЫКО, пишут "Аргументы недели-Крым".

Судя по чеку, изображенному на фото, за час с небольшим нахождения на парковке водитель отдал 200 рублей.

Ранее было принято решение передать Ялтинскую киностудию в государственную собственность, отремонтировав уже за федеральные средства. Процедура передачи уже началась. Тем временем, пока турсезон в самом разгаре, городские власти обустроили на территории старейшей киностудии парковку.