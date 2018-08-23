Назад в прошлое: московское метро хочет вернуть жетоны

Как сообщают эксперты, московский метрополитен решил выпустить ограниченным тиражом жетоны для оплаты поезда. Они будут выполнять такие же функции, как и транспортная карта «Тройка».

Ограниченное число монет будет разыграно на страницах официальных аккаунтов транспорта города в социальных сетях, пишет НСН.

Жетоном можно будет пользоваться в метро, на центральном кольце и на наземном общественном транспорте. Пополнение будет аналогичным с картой «Тройка».