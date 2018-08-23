Цены на красную рыбу могут упасть

Как сообщают эксперты, цена на некоторые виды красной рыбы может снизиться к осени в рознице на 20-25%. Это связано с рекордным за последние девять лет уловом на Дальнем Востоке.

Больше всего в подешевела горбуша — со 190 рублей за килограмм в первой половине июля до 150 рублей в конце августа. Об этом пишет НСН.

Заметим, что горбуша – самый востребованный на рынке вид лососевых. Ее цена росла с 2013 года.