Озвучен прогноз российского старца об оккупации регионов РФ и Третьей мировой

Российский старец поведал, что приведет к началу Третьей мировой войны. Священнослужителя процитировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет сайт rusdialog.ru, отец Антоний предсказал, что в будущем РФ столкнется с «нашествием» Китая. Согласно прогнозу старца, Пекин вместе с Японией попытается овладеть Дальним Востоком. Соединенные Штаты, в свою очередь, предпримут действия, направленные на установления контроля над Сибирью.

Оккупация российских регионов вторгнувшимися на их территорию силами спровоцирует начало глобального вооруженного конфликта, говорится в опубликованной изданием заметке. Кто победит в Третьей мировой и когда произойдут предсказанные отцом Антонием события, не уточняется.

Накануне сообщалось, что СМИ рассказали о пророчествах, которые якобы сделал «проживающий в Москве инопланетянин Фарионтан».