Озвучен прогноз российского старца об оккупации регионов РФ и Третьей мировой
23 августа 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Российский старец поведал, что приведет к началу Третьей мировой войны. Священнослужителя процитировали отечественные интернет-СМИ.
Как пишет сайт rusdialog.ru, отец Антоний предсказал, что в будущем РФ столкнется с «нашествием» Китая. Согласно прогнозу старца, Пекин вместе с Японией попытается овладеть Дальним Востоком. Соединенные Штаты, в свою очередь, предпримут действия, направленные на установления контроля над Сибирью.
Оккупация российских регионов вторгнувшимися на их территорию силами спровоцирует начало глобального вооруженного конфликта, говорится в опубликованной изданием заметке. Кто победит в Третьей мировой и когда произойдут предсказанные отцом Антонием события, не уточняется.
Накануне сообщалось, что СМИ рассказали о пророчествах, которые якобы сделал «проживающий в Москве инопланетянин Фарионтан».
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